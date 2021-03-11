"Разоблачат террористов Путина": новые подробности о фильме Bellingcat

Фильм о громком расследовании Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер" выйдет в двух частях.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов после встречи с автором расследования Христо Грозевым.
Кто давал интервью Bellingcat в Киеве
- Два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Минобороны, которые принимали участие в спецоперации по захвату вагнеровцев.
- Пятый президент Петр Порошенко, который санкционировал начало спецоперации.
- Агент НАБУ Евгений Шевченко, который одним из первых написал о провале спецоперации.
- Народный депутат Михаил Забродский (пригласил на заседание комитета по обороне командира спецназа ГУР МО, рассказавшего депутатам о ходе операции и ее провале).
- Юрий Бутусов.
По словам журналиста, будет выпущено две части расследования.
"Первая часть запланирована на конец марта, точная дата не определена, работа продолжается. Это будет короткая версия расследования. Вторая часть – это будет большой документальный фильм для Netflix, там еще много работы, скорее всего, работа может быть завершена осенью этого года", – рассказал Бутусов.
Что будет в фильме?
Главная цель Грозева – показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и террористов Вагнера, сказал Бутусов.
Уникальная, не имеющая аналогов спецоперация ГУР МО и спецслужб США вызвала интерес Bellingcat, поскольку именно украинская разведка получила от самих террористов подробную информацию об их деятельности, которая позволяет с помощью анализа баз данных собрать доказательства о многих российских террористических операциях.
"Больше всего фильм Bellingcat будет разоблачать террористов Путина, главный удар направлен в этом направлении. Фильм будет, безусловно, очень зрелищный, и самое важное – понятный на Западе", – резюмировал он.
Напомним, в декабре 2020 года Bellingcat анонсировал расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧВК Вагнера, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.
На днях известный журналист Дмитрий Гордон намекнул, что результаты расследования Bellingcat будут обнародованы 15 марта и они потрясут украинское общество, вся страна переживет "тяжелый день".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк