Разумков оценил шансы на отставку министра Степанова

Несмотря на эпопею с вакцинационной кампанией в Украине, которая вместо 15 февраля началась с отсрочкой в девять дней, министр здравоохранения Максим Степанов может сохранить свою должность.
Об этом в интервью Интерфаксу заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Он утверждает, что в парламенте нет однозначно позиции касательно отставки главы Минздрава.
"Однозначной позиции не будет. Теоретически есть фракции, которые выступают против Степанова, а есть те, кто его будет поддерживать. Но знаете, так – 50 на 50", – сказал председатель Рады.
Разумков, считает, что настоящим показателем для Степанова станет то, как он "сработает по вакцинам".
Напомним, что ситуация вокруг вакцинации украинцев не понравилась народным депутатом. Сайт "Сегодня" разбирался, как украинцев готовили к отставке Максима Степанова.
Впрочем, в Офисе президента призывают не гнать лошадей. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк признал наличие недочетов у правительства, но увольнение главы Минздрава, который и руководит переговорами о поставках вакцин в Украину, он назвал "странным".
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