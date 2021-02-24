Разумков оцінив шанси на відставку міністра Степанова

Незважаючи на епопею з вакцинаційною кампанією в Україні, яка замість 15 лютого розпочалася з відстрочкою у дев'ять днів, міністр охорони здоров'я Максим Степанов може зберегти свою посаду.
Про це в інтерв'ю Інтерфаксу заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Він стверджує, що в парламенті немає однозначно позиції щодо відставки глави МОЗ.
"Однозначної позиції не буде. Теоретично є фракції, які виступають проти Степанова, а є ті, хто його буде підтримувати. Але знаєте, так – 50 на 50", – сказав голова Ради.
Разумков, вважає, що справжнім показником для Степанова стане те, як він "спрацює по вакцинах".
Нагадаємо, що ситуація довкола вакцинації українців не сподобалася народним депутатом. Сайт "Сьогодні" розбирався, як українців готували до відставки Максима Степанова.
Втім, в Офісі президента закликають не гнати коней. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк визнав наявність недоліків в уряду, але звільнення очільника МОЗ, який і керує переговорами з постачання вакцин до України, він назвав "дивним".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк