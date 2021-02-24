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Разумков оцінив шанси на відставку міністра Степанова

24 лютого, 22:36

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Доля очільника МОЗ знаходиться в підвішеному стані

Незважаючи на епопею з вакцинаційною кампанією в Україні, яка замість 15 лютого розпочалася з відстрочкою у дев'ять днів, міністр охорони здоров'я Максим Степанов може зберегти свою посаду.

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Про це в інтерв'ю Інтерфаксу заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він стверджує, що в парламенті немає однозначно позиції щодо відставки глави МОЗ.

"Однозначної позиції не буде. Теоретично є фракції, які виступають проти Степанова, а є ті, хто його буде підтримувати. Але знаєте, так – 50 на 50", – сказав голова Ради.

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Разумков, вважає, що справжнім показником для Степанова стане те, як він "спрацює по вакцинах".

Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, що ситуація довкола вакцинації українців не сподобалася народним депутатом. Сайт "Сьогодні" розбирався, як українців готували до відставки Максима Степанова.

Втім, в Офісі президента закликають не гнати коней. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк визнав наявність недоліків в уряду, але звільнення очільника МОЗ, який і керує переговорами з постачання вакцин до України, він назвав "дивним".

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відставка МОЗ МОЗ Максим Степанов Дмитрий Разумков
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