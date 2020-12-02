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Разумков: В 2021 году отдельного фонда для борьбы с Covid-19 не предусмотрено

2 декабря, 04:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Относительно отдельного фонда есть две позиции

В 2021 году создание отдельного фонда для борьбы с коронавирусом не планируется.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного противоковидного фонда не предусматривалось", – сказал Разумков.

Он отметил, что есть две позиции относительно отдельного фонда, однако, не столь принципиально, будет ли это единый фонд, откуда будет идти финансирование, или это будут отдельные фонды в Минобразования, Минздраве, Минобороны и МВД.

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По словам Разумкова важно то, насколько правильно это будет рассчитано.

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К слову, государственный бюджет на 2021 год Верховная Рада Украины может принять уже в конце следующей недели.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в 2021 году зарплаты медиков составят 22-25 тысяч гривен. Однако деньги на повышение жалования врачей в главной смете страны так и не были предусмотрены.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Верховная Рада финансирование коронавирус Дмитрий Разумков
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