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Реклама воды и кофеен в школьном учебнике: "Моршинская" отрицает

22 сентября, 23:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Издательство тоже говорит, что никакой рекламы нет

В школьных учебниках по украинскому языку для 3-го класса бдительные родители нашли скрытую рекламу минеральной воды и львовских кофеен, разместив об этом несколько постов в Facebook.

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К примеру, в одном из заданий школьникам предлагают рассмотреть этикетку воды "Моршинская" и ответить на несколько вопросов – как называется вода, содержит ли она газ и т. д.

В другом задании упоминается "Львовская копальня кофе". Ее называют "самой известной кофейней во Львове", также размещена фотография с логотипом кофейни.

На еще одной странице третьеклассникам предлагают подумать, что могут производить во "Львовской майстерне шоколада".

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В то же время в издательстве "Орион", выпустившем учебник, ничего необычного в этом не видят и уверяют, что никакой рекламы нет – просто пытались познакомить детей с реальными примерами.

Компания "Моршинская", как сообщает hromadske, заявила, что "не рассматривает детей младшего школьного возраста как аудиторию для рекламы" и не способствовала этой публикации в учебнике.

Там также отметили, что поскольку этикетку использовали в "образовательных целях", они не могут запретить Министерству образования использовать свой бренд.

Мы также сообщали, что после принятия в этом году Закона о среднем образовании с русского на украинский перешло порядка 200 тысяч учеников, после чего в школах возникла нехватка учебников на государственном языке.

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