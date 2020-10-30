Українська
$ 28,44
33,3
  1. Последние новости Украины

Рекордное количество больных и умерших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

30 октября, 09:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Количество больных за сутки перевалило за восемь тысяч

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине. На нем выступят глава ведомства Максим Степанов и его заместительница Светлана Шаталова.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 30 октября в Украине подтвердили 8312 новых случаев заражения коронавирусом (378 729 с начала эпидемии). За четверг умерли 173 украинца (7041 с начала эпидемии), а выздоровели 3394 человека (155 026 с начала эпидемии).

В тренде
В Украине ощутимо похолодает: синоптик рассказала, как изменится погода

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Ранее в Украине обновили зоны карантина.

В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков отечественной вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрь
Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрьУкраина
Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школах
Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школахУкраина
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?ЖКХ
Где в Украине нельзя смягчать карантин: новые данные Минздрава
Где в Украине нельзя смягчать карантин: новые данные МинздраваУкраина
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должности
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должностиПолитика
Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков (фото, видео)
Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков (фото, видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять