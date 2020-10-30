Рекордное количество больных и умерших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Количество больных за сутки перевалило за восемь тысяч

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине. На нем выступят глава ведомства Максим Степанов и его заместительница Светлана Шаталова.

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Как стало известно, по состоянию на утро 30 октября в Украине подтвердили 8312 новых случаев заражения коронавирусом (378 729 с начала эпидемии). За четверг умерли 173 украинца (7041 с начала эпидемии), а выздоровели 3394 человека (155 026 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Ранее в Украине обновили зоны карантина.

В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков отечественной вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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