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Решение принято! В Украине появится уникальная лаборатория для создания вакцин

14 мая, 17:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский ученые будут работать над созданием препаратов от COVID-19 и тестами для определения вирусов

Лаборатория по созданию вакцин. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Лаборатория по созданию вакцин. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

В Украине появится современная лаборатория для создания вакцины от коронавируса на базе Института молекулярной биологии и генетики. На ее оснащение будет выделено почти 60 миллионов гривен.

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Об этом говорится в заявлении института в Facebook.

58,6 млн грн из госбюджета будут направлены на:

  • создание на базе института современной специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами;
  • приобретение новейшего и модернизацию существующего научного оборудования для лаборатории;
  • аккредитацию специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами.

До конца года учреждение планирует провести капитальный ремонт помещений для лаборатории, обеспечить необходимые условия функциональности современной специализированной BSL2 лаборатории.

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy
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"Это позволит институту выполнять поставленные правительством задачи (разработка и выпуск достаточного количества диагностикумов, генного инструментария и прототипов РНК-вакцин, контроля их качества, сиквенс-анализа и других процедур), а также успешно проводить фундаментальные исследования, которые требуют соответствующего уровня "чистоты", – заявили в институте.

Институт молекулярной биологии и генетики является лидером в области разработки новейших генно-инженерных технологий, в том числе по созданию современных диагностических систем для тестирования наследственных, онкологических и инфекционных заболеваний и, что очень важно, имеет специалистов высокой квалификации в области биомедицинских исследований. Однако до сих пор не было специализированной лаборатории BSL2 класса.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал в интервью "Сегодня", что Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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