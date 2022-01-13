Потепление в Украине. Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье

Терапевт дал советы людям, которые чувствуют себя плохо из-за резких изменений погоды – что нужно делать

Как метеозависимым чувствовать себя хорошо, несмотря на изменения погоды / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за резкого потепления многие метеозависимые украинцы могут чувствовать дискомфорт, однако этого можно избежать, если придерживаться рекомендаций врачей. В частности, вести здоровый образ жизни.

Сайт "Сегодня" узнал, что нужно делать метеозависимым людям, чтобы не чувствовать себя плохо во время резкого потепления.

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По словам терапевтов, в период резкого повышения температуры, когда у метеозависимых людей появляются головные боли и "скачет" давление, важно соблюдать здоровый образ жизни, не забывая о витаминах и полноценном сне.

"Нужно одеваться по погоде, употреблять в пищу овощи, морепродукты, фрукты, зеленый чай. Ничего кардинально нового не появилось", – сказал терапевт Александр Рыльцов.

Как изменится погода?

По данным синоптика Натальи Диденко, 14 января в большинстве регионов Украины потеплеет, будет идти мокрый снег. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

При этом на улице поднимется сильный ветер, порывы будут до 15-22, а местами и до 25-27 метров в секунду. В стране уже объявлен "оранжевый" уровень опасности. Кроме того, на дорогах будет гололедица.