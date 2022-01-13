Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Потепление в Украине. Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 17:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Терапевт дал советы людям, которые чувствуют себя плохо из-за резких изменений погоды – что нужно делать
Как метеозависимым чувствовать себя хорошо, несмотря на изменения погоды
Как метеозависимым чувствовать себя хорошо, несмотря на изменения погоды / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за резкого потепления многие метеозависимые украинцы могут чувствовать дискомфорт, однако этого можно избежать, если придерживаться рекомендаций врачей. В частности, вести здоровый образ жизни.

Сайт "Сегодня" узнал, что нужно делать метеозависимым людям, чтобы не чувствовать себя плохо во время резкого потепления.

Реклама

По словам терапевтов, в период резкого повышения температуры, когда у метеозависимых людей появляются головные боли и "скачет" давление, важно соблюдать здоровый образ жизни, не забывая о витаминах и полноценном сне.

"Нужно одеваться по погоде, употреблять в пищу овощи, морепродукты, фрукты, зеленый чай. Ничего кардинально нового не появилось", – сказал терапевт Александр Рыльцов.

Как изменится погода?

По данным синоптика Натальи Диденко, 14 января в большинстве регионов Украины потеплеет, будет идти мокрый снег. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

При этом на улице поднимется сильный ветер, порывы будут до 15-22, а местами и до 25-27 метров в секунду. В стране уже объявлен "оранжевый" уровень опасности. Кроме того, на дорогах будет гололедица.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Потепление в Украине. Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак За рулем был Копперфильд? В Киеве маршрутка загадочно "перелетела" через забор (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Потепление в Украине. Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

37 743

заболело за неделю в Украине

+32%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.71

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять