Результаты опроса Зеленского: только один вопрос оказался спорным

Партия "Слуга народа" представила предварительные результаты инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса, который состоялся в день выборов. Только один вопрос оказался спорным и набрал практически одинаковое количество голосов за и против. Об этом рассказал на брифинге лидер партии Александр Корниенко.

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Он подчеркнул, что это не был референдум. На данный момент обработано около 80% анкет.

"Это не было референдумом или социсследованием, потому что никакой котировки выборки не было. Это был общенациональный опрос в похожем формате с экзитполом. Опрос состоялся на очень высоком уровне на большинстве участков… Все прошло в рамках закона… До пяти миллионов граждан приняли участие в этом опросе", – сказал Корниенко.

Глава партии объяснил, что от организации опроса отказались, чтобы не было обвинений в агитации в день выборов. Поэтому политсила обратилась к компании "ЗеМедиа", у которой есть аккредитация и возможности для проведения социологических исследований. По словам Корниенко, эта компания работала со "Слугой народа" и на парламентских выборах.

Что касается самого опроса, то украинцы ответили так.

На вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, утвердительно ответили 82,97% опрошенных, против этого – 13,87%.

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Поддерживают ли украинцы создание на Донбассе свободной экономической зоны? За – 46,70%, против 46,48%.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? За – 89,6%, против 7,12%.

Поддерживают ли граждане легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных? За – 64,88%, против – 29,53%.

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? За – 74,21%, против – 17,21.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Комитете избирателей Украины рассказали о нарушениях во время опроса. По мнению главы КИУ Алексея Кошеля, эксперимент Зеленского полностью провалился.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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