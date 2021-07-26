РФ не получала запросов на проведение встречи по украинскому газовому транзиту

Вице-премьер РФ Александр Новак и строительство "Северного потока - 2" . Фото: коллаж "Сегодня"
Российская сторона пока не получала предложений от европейских партнеров о начале переговорного процесса по транзиту газа через Украину после 2024 года. Обьяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Ко мне лично не видел никаких запросов", – сказал Новак.
Напомним, что Киев выразил обеспокоенность сделкой США и Германии по "Северному потоку – 2". Ряд украинских политиков заявили, что российский газопровод несет прямую угрозу энергетической безопасности Украины.
Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2", который, по заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС".