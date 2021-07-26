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РФ не получала запросов на проведение встречи по украинскому газовому транзиту

26 июля 2021 19:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Текущий контракт истекает в 2024 году, а строительство "Северного потока – 2" может быть завершено в ближайшие полтора месяца

Вице-премьер РФ Александр Новак и строительство "Северного потока - 2" . Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-премьер РФ Александр Новак и строительство "Северного потока - 2" . Фото: коллаж "Сегодня"

Российская сторона пока не получала предложений от европейских партнеров о начале переговорного процесса по транзиту газа через Украину после 2024 года. Обьяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Ко мне лично не видел никаких запросов", – сказал Новак.

Напомним, что Киев выразил обеспокоенность сделкой США и Германии по "Северному потоку – 2". Ряд украинских политиков заявили, что российский газопровод несет прямую угрозу энергетической безопасности Украины.

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