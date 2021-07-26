РФ не отримувала запитів на проведення зустрічі з української газового транзиту

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак та будівництво "Північного потоку - 2". Фото: колаж "Сьогодні"
Російська сторона поки не отримувала пропозицій від європейських партнерів про початок переговорного процесу щодо транзиту газу через Україну після 2024 року. Пояснив журналістам віце-прем'єр РФ Олександр Новак.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"До мене особисто не бачив ніяких запитів", – сказав Новак.
Нагадаємо, що Київ висловив стурбованість угодою США і Німеччини по "Північному потоку – 2". Ряд українських політиків заявили, що російський газопровід несе пряму загрозу енергетичній безпеці України.
Україна направила ноти Єврокомісії та Німеччини через "Північного потоку – 2", який, за заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби, "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС".