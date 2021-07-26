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РФ не отримувала запитів на проведення зустрічі з української газового транзиту

26 липня 2021 19:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поточний контракт закінчується в 2024 році, а будівництво "Північного потоку – 2" може бути завершено в найближчі півтора місяця

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак та будівництво "Північного потоку - 2". Фото: колаж "Сьогодні"

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак та будівництво "Північного потоку - 2". Фото: колаж "Сьогодні"

Російська сторона поки не отримувала пропозицій від європейських партнерів про початок переговорного процесу щодо транзиту газу через Україну після 2024 року. Пояснив журналістам віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

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Про це пише Інтерфакс-Україна.

"До мене особисто не бачив ніяких запитів", – сказав Новак.

Нагадаємо, що Київ висловив стурбованість угодою США і Німеччини по "Північному потоку – 2". Ряд українських політиків заявили, що російський газопровід несе пряму загрозу енергетичній безпеці України.

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Україна направила ноти Єврокомісії та Німеччини через "Північного потоку – 2", який, за заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби, "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС".

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