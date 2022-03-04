РФ согласна на встречу Кулебы и Лаврова в Турции

Встреча должна пройти в Анталии с 11 по 13 марта

Встреча может состояться в Анталии / Коллаж "Сегодня"

Постпред Российской Федерации при Женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что считает хорошей идеей встречу министров иностранных дел в Турции.

Гатилова цитирует подконтрольное Российской Федерации агентство РИА Новости, пишет УП.

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"Москва считает хорошей идею Турции организовать встречу глав МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталии", – сказал Гатилов.

Что известно

Сегодня, 4 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил провести встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Анталии.

Встреча должна состояться в Турции с 11 по 13 марта.

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