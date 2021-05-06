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РФ предлагала отдать Украине четверых женщин, но сделка сорвалась – Гармаш

6 мая, 19:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ выразил уверенность, что предпосылки к обменному процессу есть

Сергей Гармаш. Фото: facebook.com/sergiy.garmash. Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Сергей Гармаш. Фото: facebook.com/sergiy.garmash. Фото: facebook.com/sergiy.garmash

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы российская делегация в ТКГ по Донбассу в вопросе обмена пленными предлагала передать Украине четверых женщин.

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В свою очередь представители оккупационной власти отказались их передавать, заявил в эфире "Украина 24" представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

"На последнем заседании ТКГ высказывались идеи со стороны российской делегации отдать все-таки Украине тех четверых женщин, которых предполагалось еще в конце прошлого года отдать Виктору Медведчуку, частному лицу. Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену", – сказал он.

Он также добавил, что Украина предлагала вариант обмена "9 на 9", но положительного ответа не было. Гармаш выразил уверенность, что предпосылки к обменному процессу есть.

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Как сообщали новости "Сегодня", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что боевики не только не соглашаются на обмен, но и не дают заложникам общаться с родными.

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Также мы писали о том, что 7 апреля состоялось экстренное заседание ТКГ. Украина пыталась добиться прекращения огня на Донбассе, но подписать документ так и не удалось – Россия снова пошла в отказ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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