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Роковая ошибка Украины. Виноват Кравчук? — заявление Климкина

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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20 февраля, 20:44
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В 1994 году Киеву необходимо было требовать не только подписи на бумаге
У Климкина большие претензии к подписантам Будапештского меморандума / Коллаж "Сегодня"
У Климкина большие претензии к подписантам Будапештского меморандума / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава МИД Павел Климкин подтвердил, что Будапештский меморандум не является юридическим документом, а в 1994 году Украине нужно было требовать не гарантий на бумаге, а принятия в ЕС и НАТО.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эфире телеканала "Украина".

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"Сам факт подписания Будапештского меморандума в 1994 году я считаю одной из самых больших ошибок в истории независимой Украины. В 1994 году не нужно было требовать гарантий. Нужно было требовать договор об Ассоциации с ЕС, гарантий членства в НАТО. Тогда была другая Россия, другие США. Я всегда это говорю Кравчуку. Совсем другие были настроения. Тем не менее стратегически мы не мыслили и эту возможность упустили. Это одна из самых больших ошибок", — отметил Климкин в эфире.

Бывший глава МИД подтвердил, что Будапештский меморандум не является юридическим документом.

"Будапештский меморандум – это действительно политические обязательства. Это не юридически обязывающий документ. Однако Россия же нарушила не только Будапештский меморандум. Россия нарушила все двухсторонние соглашения – "О дружбе и сотрудничестве", например. Она все откинула. России пофиг, писанные гарантии или неписанные, юридически обязывающие или нет. Поэтому гарантии в современном мире это неписанные гарантии. Никто не будет придерживаться. Путин не верит в какие-либо писанные гарантии", — сказал Климкин.

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Однако есть вариант, который бы гарантировал Украине международную защиту.

"Есть только одна бетонная гарантия, которая нам необходима, – это договор о безопасности с США, к которому могут присоединиться также европейские страны. Такие гарантии есть у Японии, у Южной Кореи, есть у ключевых союзников Штатов. Там как раз и есть гарантии безопасности", — отметил бывший министр.

"Зеленский, обращаясь к США, к Великобритании, к другим странам это на самом деле моральный призыв. Он не создает даже политического давления. Однако полезный. Мы не являемся частью переговоров между США и Россией. О нашем будущем говорят без нас и мы имеем право создавать такое давление. Мы на самом деле созывали Будапештский меморандум с 2014 года. Мы пытались созвать Будапештский меморандум много раз. В архивах МИД есть российские ответы. Там было написано: "Это Украина нарушила Будапештский меморандум путем организации путча на Майдане". Я цитирую дословно. Поймите российскую ментальность. Поэтому Россия никогда не будет присоединяться к этому формату. Зачем? Чтобы напоминать о своих обязательствах, которые она нарушила? Однако морально это давление важно. Оно не сработает. Действительно, американцы гарантировали. Но они же это трактуют иначе. Мы трактуем так, что нас должны были защищать до конца, вместе. А они трактуют – что мы не нападаем на вас. И это на самом деле неправильно", — отметил Климкин.

Ситуация с меморандумом

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