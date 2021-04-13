России ничего не светит: Арестович предрек Путину провал в случае наступления на Украину

Эксперт также оценил, может ли Россия ударить самолетами и ракетами

Войск России вблизи границы не хватит для полноценного вторжения в Украину. Москва пытается растянуть украинскую армию по всей границе, чтобы не позволить усиливать украинские силы на Донбассе. А вот там оккупанты могут и ударить.

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Об этом написал в Facebook спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, военное запугивание Украины со стороны Кремля – это ​​чистая дезинформационная кампания, поскольку сухопутной группировки, которую создала Россия вокруг Украины, не хватит для достижения серьезных военных результатов.

"Когда у тебя 130 батальонных тактических групп против 80 украинских, рассчитывать на сухопутные успехи бесполезно. Главная задача группировок черниговско-сумского и крымско-херсонского направлений – это удерживать на месте наши войска прикрытия и не давать им усиливать наши группировки в ООС", – говорит Арестович.

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При этом применение авиации против Украины и крылатых ракет теоретически возможно, но вряд ли Россия пойдет на это, поскольку Кремль с 2014 года пытался легализовать ОРДЛО, а это семь лет усилий, санкций, проблем.

"Открытие нового фронта против Украины – это семь лет этих усилий на свалку, новые санкции, экономический, а дальше и политический кризис в РФ. Резюме: новый фронт против нас РФ вряд ли откроет, их задача – угрожать по различным направлениям, чтобы мы не могли в ООС усиливать наши группировки", – подчеркнул он.

Арестович не исключает, что Россия может бросить в бой свои войска именно на Донбассе, вот только шансов на существенные успехи в ООС у российских войск тоже нет: в лоб на стационарную оборону – это дело неблагодарное.

Отметим, что Россия в последнее время перебрасывает свои войска к границе Украины и в оккупированный Крым. В МИД России уже заявили, что намерены защищать русскоязычных на Донбассе (а мы-то знаем, чем это заканчивается). В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России.

В свою очередь украинская военная разведка отмечает, что в последний раз Россия стягивала столько войск в 2014-15 годах, а потом напала.

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