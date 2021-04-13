Росії нічого не світить: Арестович пророкує Путіну провал в разі наступу на Україну

Експерт також оцінив, чи може Росія вдарити літаками і ракетами

Військ Росії поблизу кордону не вистачить для повноцінного вторгнення в Україну. Москва намагається розтягнути українську армію по всьому кордону, щоб не дозволити посилювати українські сили на Донбасі. А ось там окупанти можуть і вдарити.

Реклама

Про це написав у Facebook спікер Української делегації у Тристоронній контактній групі, радник глави ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, військове залякування України з боку Кремля – ​​це чиста дезінформаційна кампанія, оскільки сухопутного угруповання, яке створила Росія навколо України, не вистачить для досягнення серйозних військових результатів.

"Коли у тебе 130 батальйонних тактичних груп проти 80 українських, розраховувати на сухопутні успіхи марно. Головне завдання угруповань чернігівсько-сумського і кримсько-херсонського напрямків – це утримувати на місці наші війська прикриття і не давати їм посилювати наші угруповання в ООС", – говорить Арестович.

Читайте також: Так до війни не готуються: Росія стягує війська, щоб "пограти м'язами" – ЗМІ

Реклама

При цьому застосування авіації проти України і крилатих ракет теоретично можливе, але навряд чи Росія піде на це, оскільки Кремль з 2014 року намагався легалізувати ОРДЛО, а це сім років зусиль, санкцій, проблем.

"Відкриття нового фронту проти України – це сім років цих зусиль на звалище, нові санкції, економічна, а далі і політична криза в РФ. Резюме: новий фронт проти нас РФ навряд чи відкриє, їх завдання – погрожувати на різних напрямках, щоб ми не могли в ООС посилювати наші угруповання", – підкреслив він.

Арестович не виключає, що Росія може кинути у бій свої війська саме на Донбасі, ось тільки шансів на істотні успіхи в ООС у російських військ теж немає: в лоб на стаціонарну оборону – це справа невдячна.

Відзначимо, що Росія останнім часом перекидає свої війська до кордону України і в окупований Крим. У МЗС Росії вже заявили, що мають намір захищати російськомовних на Донбасі (а ми знаємо, чим це закінчується). Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії.

Своєю чергою українська військова розвідка відзначає, що востаннє Росія стягувала стільки військ у 2014-15 роках, а потім напала.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама