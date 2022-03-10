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Россия может взорвать склад с аммиаком – СБУ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 19:08
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По данным разведки, РФ готовит теракт, чтобы обвинить Украину
Есть риск подрыва аммиака оккупантами из РФ
Есть риск подрыва аммиака оккупантами из РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные могут взорвать склады с аммиаком и обвинить в этом нашу сторону, сообщает Служба безопасности Украины.

"Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", — говорится в сообщении.

СБУ подчеркивает, что агрессору никто не поверит – ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже их соотечественники.

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"Вы по-настоящему больны, если совершаете подобные преступления. А значит – будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы!" — заявили в СБУ.

В комментарии "Сегодня" СБУ подтвердила эту информацию.

"Это данные наших оперативников. Подрыв склада с аммиаком — одна из вероятных версий развития событий со стороны оккупантов", — сообщили нам правоохранители.

Война в Украине 10 марта

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