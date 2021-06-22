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Российский миллионер замечен в футболке сборной Украины (фото)

22 июня 2021 17:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бизнесмен спокойно надел форму сборной Украины, которая так взбесила Россию и даже УЕФА

Российский предприниматель, миллионер, который ранее едва не возглавил украинскую госкомпанию, Евгений Чичваркин замечен в Украине в футболке украинской сборной по футболу.

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Соответствующее фото он выложил в Facebook.

"Как меняет Киев человека? Какие-то 2-4 часа лету – и вперед, Бодхисаттва, вперед", – написал он.

Чичваркин в Украине. Фото: Facebook

Напомним, в 2015 году Евгения Чичваркина называли одним из главных кандидатов на пост главы "Укрнафты". В СМИ писали, что он встречался с тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком. Ранее миллионер не отрицал, что может открыть бизнес в Украине. Однако, по его словам, для этого украинской власти придется победить коррупцию. После этого Чичваркин подтвердил, что в "Укрнафту" его действительно звали.

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Тем временем Россию могут лишить Евро-2020, а постарался для этого украинский депутат Алексей Гончаренко – он направил в УЕФА обращение с просьбой перенести из России матчи чемпионата Европы из-за разбушевавшегося там коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Украина на Евро. Еще есть шансы!

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