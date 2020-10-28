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Садовой ушел на самоизоляцию, его жена заболела COVID-19

28 октября, 04:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мэр Львова уже сдал один ПЦР-тест, результат - отрицательный

Действующий мэр Львова Андрей Садовый ушел на самоизоляцию после того, как его жена и теща заболели коронавирусом.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Садового, его жена и теща положили положительные ПЦР-тесты, его результат – отрицательный.

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет", – написал Садовой.

Он отметил, что выйдет из самоизоляции в случае отрицательного повторного теста.

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"Следующие несколько дней проведу на самоизоляции. Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", – отметил Садовой.

Ранее сообщалось, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.

Также врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Львов коронавирус Андрей Садовой
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