Садовой ушел на самоизоляцию, его жена заболела COVID-19

Действующий мэр Львова Андрей Садовый ушел на самоизоляцию после того, как его жена и теща заболели коронавирусом.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Садового, его жена и теща положили положительные ПЦР-тесты, его результат – отрицательный.
"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет", – написал Садовой.
Он отметил, что выйдет из самоизоляции в случае отрицательного повторного теста.
"Следующие несколько дней проведу на самоизоляции. Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", – отметил Садовой.
Ранее сообщалось, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.
Также врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.
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