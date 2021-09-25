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Самолеты России вторглись в район военных учений ВСУ и посол Канады дала советы украинской молодежи – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
25 сентября, 07:39
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Россия совершила очередную провокацию против Украины и посол Канады Лариса Ґаладза дала советы украинской молодежи
Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс и Галадза считает, что ее страна имеет традицию привлечения молодежи к решению важных государственных вопросов, Коллаж "Сегодня".
Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс и Галадза считает, что ее страна имеет традицию привлечения молодежи к решению важных государственных вопросов, Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Самолеты России вторглись в район военных учений ВСУ

Россия совершила очередную провокацию против Украины – направила свои самолеты-разведчики в район учений ВСУ с проведением боевых стрельб зенитных войск.

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Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс. Коллаж "Сегодня".
Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс. Коллаж "Сегодня".

Посол Канады дала советы украинской молодежи

Граждан нужно с детства приучать отказаться от мысли, что якобы существуют простые, "черно-белые" ответы на сложные вопросы. Об этом заявила посол Канады в Украине Лариса Ґаладза во время выступления на Молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", который основал фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити. Коллаж "Сегодня".
Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити. Коллаж "Сегодня".

Покушение на Шефира – это звонок для президента – Гордон

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Покушаясь на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, заказчики намеревались "передать сообщение" Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Дмитрий Гордон считает, что покушение было "звоночком" для президента / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон считает, что покушение было "звоночком" для президента / Коллаж "Сегодня"

СБУ сообщила подозрение руководству "Партии Шария"

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария" в подделке документов о покупке этой политической силы и об избрании ее руководителей.

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24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

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