Санаторий, психолог или волонтеры: как помочь сотням тысяч ветеранов войны на Донбассе

Эффективной госпрограммы психологической реабилитации участников боевых действий до сих пор не существует

Они замыкаются в себе, плохо спят и отказываются общаться с близкими. Сотни тысяч ветеранов войны на Донбассе нуждаются в психологической реабилитации, даже не осознавая этого. Помогает ли государство? Что делают волонтеры и как каждому из нас помочь защитникам Родины?

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В этом для новостей "Сегодня" разбирался Егор Логинов.

Восьмой год войны. Десятки тысяч бойцов возвращаются домой с травмированной психикой. Немногие способны справиться с тяжелыми воспоминаниями. Но большинству – необходима квалифицированная помощь.

Военный психолог и ветеран войны на Донбассе Елена Трегубенко рассказывает:

"Просыпается часто, снятся кошмары. Нет радости – нет сил. Раньше человек общался и любил это дело. Теперь изолировался и общается только с побратимами. Может быть агрессия, есть навязчивые воспоминания".

Ветеранов часто не понимают окружающие. И это тоже может негативно повлиять на их психическое состояние.

"Просто из любопытства начинают задавать такие вопросы, которые бередят душу и являются крайне неуместными. Кто тебя посылал? Зачем ты там был и самый коронный вопрос: сколько ты убил?"

Видео: Сегодня

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Эффективной госпрограммы психологической реабилитации участников боевых действий в Украине до сих пор не существует. Как правило, воинов на несколько недель отправляют на отдых в санаторий, где с ними общается психолог, но этого мало.

Заместитель министра по делам ветеранов Украины Игорь Безкаравайный объясняет:

"Если психолог считает, что нужно 10-15-20 часов работы с клиентом, то ветеран должен их получить, а не так, что мы установили 5 часов и все должны их пройти".

Другая проблема, которую хотят решить в Минвете – доступность психологов.

"Я не должен ехать как ветеран через всю страну – на три недели отрываться от семьи, от работы, от учебы. Я хочу как ветеран зайти после работы к своему психологу – поработать, пообщаться и дальше идти домой", – говорит Игорь Безкаравайный.

На помощь ветеранам приходят волонтеры. За годы войны они имеют немалый опыт реабилитации. Пытаются помочь не только психологическими консультациями, но и дать новые впечатления.

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Волонтер проекта "Творча Криївка" Виталина Маслова говорит:

"Люди с востока Украины, которые никогда не видели Карпат, были поражены всем – и природой, и культурой людей. Так же слезы на глазах взрослых мужчин, которые где-то там живут в горном селе и в первый раз в жизни увидели море".

Ветеранов привлекают к творчеству. Пытаются разнообразить обычное бытовое жизни.

"Мы им предлагаем попробовать свои силы под руководством опытных менторов – известных актеров, писателей, режиссеров, музыкантов – попробовать свои силы в одном из искусств", – говорит Виталина Маслова.

В Украине нет статистики по ветеранам, покончившим жизнь самоубийством. По данным различных источников – цифры варьируются от тысячи до десятков тысяч. И это тоже проблема, которую нужно срочно решать, чтобы понимать масштабы и найти ее решение.

Напомним, на Банковой хотят проверить громкие приговоры ветеранам АТО на юридическую чистоту .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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