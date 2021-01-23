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СБУ подтвердила задержание своего сотрудника

23 января, 12:05

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Подробностей в Службе пока не раскрывают

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника, а также о срыве покушения на убийство другого служащего.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, даже если это касается действующих или бывших сотрудников СБУ – независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной", – говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе СБУ, вчера были проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ.

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Подробностей в Службе пока не раскрывают и призывают СМИ пользоваться официальными источниками информации.

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Ранее стало известно, что 22 января в Киеве произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.

Напомним, в Киеве в правительственном квартале 22 января задержали мужчину с оружием. Правоохранители начали уголовное производство.

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Киев СБУ убийство задержание полиция
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