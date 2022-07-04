СБУ раскрыла канал легализации россиян, сбежавших из РФ в Украину (фото)

Незаконную деятельность организовал чиновник Государственной миграционной службы в Киеве и области

В Украине разоблачили злоумышленников. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности обезвредила организованную группировку, занимавшуюся противоправной легализацией иностранцев в Украине. Клиентами были граждане России и страны с повышенной террористической угрозой из Ближнего Востока и Центральной Азии. Нелегалов могли использовать спецслужбы РФ для проведения взрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как стало известно, незаконная деятельность организована заместителем начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области. Чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов.

Под его руководством участники схемы "гарантировали" иностранцам выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев.

Кроме того, злоумышленники обещали нелегалам трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки.

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Стоимость услуг злоумышленников составляла от $10 до 15 тыс. с человека, в зависимости от страны происхождения, типа документа и сроков его оформления.

По данным следствия, часть нелегалов пыталась в дальнейшем уехать в страны ЕС.

В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник на получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере $10 тыс.

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В результате обысков по местам работы и проживания задержанных правоохранители обнаружили около 13 млн в гривневом эквиваленте.

Что грозит преступникам?

Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении по:

ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины),

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали россиянина, которого два года разыскивал Интерпол. Контрразведчики СБУ установили, что россиянин скрывается на территории Украины во избежание уголовной ответственности от правоохранителей Литвы.

Кроме того, СБУ разоблачила заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гумпомощью. Чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.