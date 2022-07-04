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СЬОГОДНІ Новини України

СБУ розкрила канал легалізації росіян, які втекли з Росії в Україну (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 липня, 15:02
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Незаконну діяльність організував чиновник Державної міграційної служби у Києві та області
В Україні викрили зловмисників. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні викрили зловмисників. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке займалося протиправною легалізацією іноземців в Україні. Клієнтами були громадяни росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії. Нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як стало відомо, незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Чиновник налагодив механізм безпідставного оформлення українських документів для нелегалів.

Під його керівництвом учасники схеми "гарантували" іноземцям видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців.

Крім того, ділки обіцяли нелегалам працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки.

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Вартість послуг зловмисників становила від $10 до 15 тис. з людини, в залежності від країни походження, типу документа і термінів його оформлення.

За даними слідства, частина нелегалів намагалась в подальшому виїхати до країн ЄС.

У Києві затримано організатора схеми та його спільника на одержанні чергової суми неправомірної вигоди у розмірі $10 тис.

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Внаслідок обшуків за місцями роботи та проживання затриманих правоохоронці виявили майже 13 млн у гривневому еквіваленті.

Що загрожує злочинцям?

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України),
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
СБУ затримала злочинців
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Раніше ми розповідали, що у Києві затримали росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол. Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литви.

Крім того, СБУ викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою. Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії як гуманітарна підтримка.

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