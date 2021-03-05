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Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире

5 марта, 10:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Всего в списке QS Ranking – 1440 образовательных учреждений

Семь высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Ranking. Лучшие результаты продемонстрировали:

  1. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина занял 477-е место.
  2. Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко "осел" между 601-м и 650-м местом.
  3. НТУ "Харьковский политехнический институт" – между 651-м и 700-м местом.
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Всего авторы рейтинга проанализировали 1440 образовательных учреждений из 85 стран мира, сообщают новости "Сегодня".

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Также в рейтинг попали НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", Сумской национальный университет, "Львовская политехника" и "Киево-Могилянская Академия".

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Лучшим университетом мира признан Массачусетский технологический институт. С небольшим отставанием на 2-м и 3-м местах расположились Стэнфордский и Гарвардский университеты.

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Напомним, ранее в другой рейтинг – QS World University Rankings 2020 – попали шесть украинских университетов.

Также мы сообщали, что ректоров вузов в Украине будут выбирать по-новому.

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Киев Харьков Львов рейтинг вузы Сумы Украина университеты институты

Источник: Сегодня

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