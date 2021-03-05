Сім українських вишів увійшли до рейтингу кращих в світі

Всього у списку QS Ranking – 1440 освітніх установ

Сім вищих навчальних закладів України увійшли до рейтингу найкращих університетів світу QS Ranking. Найвищі результати продемонстрували:

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна посів 477-е місце. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка "осів" між 601-м і 650-м місцем. НТУ "Харківський політехнічний інститут" – між 651-м і 700-м місцем.

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Всього автори рейтингу проаналізували 1440 освітніх установ з 85 країн світу, повідомляють новини "Сьогодні".

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Також до рейтингу потрапили НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Сумський національний університет, "Львівська політехніка" та "Києво-Могилянська Академія".

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Найкращим університетом світу визнано Массачусетський технологічний інститут. З невеликим відставанням на 2-му і 3-му місцях розташувалися Стенфордський і Гарвардський університети.

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Нагадаємо, раніше в інший рейтинг – QS World University Rankings 2020 року – потрапили шість українських університетів.

Також ми повідомляли, що ректорів вишів в Україні обиратимуть по-новому.

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