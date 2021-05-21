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Шикарная суббота, а потом – дождь: синоптик дала "теплый прогноз" на выходные

21 мая, 13:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украину вернулось потепление, в некоторых областях будет почти лето – но погоду подпортят периодические грозы

/ Фото: Pixabay

В Украине начинает налаживаться погода, и на выходных будет очень тепло. В субботу без дождей, а в воскресенье в некоторых областях страны будет греметь.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Суббота

22 мая вся Украина погрузится в солнце, сухой погоды и тепла.

Температура воздуха ожидается 20-24 градуса.

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В западных областях 17-22 тепла.

Дождей завтра не будет, разве что только к вечеру на западе появится первый дождь с грозой. В то же время порывы юго-западного ветра в этих областях могут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.

В Киеве ожидается солнечная погода с температурой воздуха 20-23 градуса.

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Воскресенье

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В воскресенье теплее всего будет на юго-востоке, 23-26 градусов. В остальных областях, как и в субботу, 20-24 тепла.

Атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди в западные области, на север и в центр (кроме Днепропетровской области).

На юге и востоке удержится сухая солнечная теплая погода.

В воскресенье в Киеве появится дождь, возможно, с грозой, дневная температура воздуха составит 18-21 градус.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

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А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.

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