Шкарлет рассказал, как после локдауна будут учиться школьники выпускных классов

В МОН хотят вернуть детей в школы к нормальному обучению

Министр образования и науки Сергей Шкарлет выступает за возвращение детей в школы по окончанию локдауна к полноценному обучению за школьными партами.

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Об этом он написал в своем Telegram.

Он считает необходимым возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", – написал Шкарлет.

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Также в планах Минобразования вернуть к полноформатному или смешанному обучению школьников других классов. Сейчас идут консультации с министром здравоохранения и главным санитарным врачом Украины.

Ранее мы писали, как работают школы и университеты во время локдауна. До 25 января ученики не будут посещать школы, учебным заведениям рекомендовали или продлевать зимние каникулы, или переходить на "дистанционку".

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