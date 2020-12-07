Штормовое предупреждение и мороз до -14: погода готовит неприятный "сюрприз"

Завтра в Украине ожидается морозная и солнечная погода, при этом местами будет доходить до -14 ночью и до +8 днем. Также в некоторых регионах ожидается штормовой ветер.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, сухую погоду во вторник будет формировать антициклон, однако вероятность осадков будет на западе и частично на юге страны.
7 декабря снова ожидается сильный, до штормовых порывов, ветер восточного и юго-восточного направлений.
Ближайшей ночью ожидается 5-11 градусов, на востоке 7-14 мороза, в западных областях 0-5 мороза, в южной части 2-8 градусов ниже нуля (в Одесской области около нуля).
Днем во вторник температура воздуха составит 1-5 градусов тепла, на западе и юге от 2 мороза до 2 тепла, в Крыму и на Закарпатье 4-8 градусов выше нуля.
В Киеве 8 декабря днем возможна даже некая небольшая снежная морось, но ничего серьезного. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с с сильными порывами.
В Укргидрометцентре уточнили, что 8 декабря в акватории Азовского моря порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).
Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, какой ждать зимы. Процесс общего потепления для Украины продолжается и ничто его не остановит, говорит синоптик.
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