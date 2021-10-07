Штормовой ветер – синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В Украине в пятницу, 8 октября, возможно ухудшение погодных условий – порывы ветра будут до 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине", – пишут в ГСЧС.
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Так, завтра в юго-восточной части страны будут порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, синоптики передают первый уровень опасности – желтый.
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Когда в Украине включат отопление
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла.
Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом, и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.
По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.
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