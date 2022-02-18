Шуфрича ударили в лицо и свалили с ног: драка нардепа с журналистом Бутусовым – видео

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В эфире "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале Украина 24 нардеп от ОПЗД Нестор Шуфрич устроил драку с журналистом Юрием Бутусовым.
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В эфире "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале Украина 24 нардеп от ОПЗД Нестор Шуфрич устроил драку с журналистом Юрием Бутусовым.
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