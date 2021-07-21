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Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погоду

21 июля 2021 17:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киевляне после недавних потопов приходят в себя и 22 июля передохнут от непогоды, но так повезет не всем в Украине

Украинцев снова ждет непогода. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Украинцев снова ждет непогода. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Завтра в Украине снова дожди, а похолодание окутает уже всю территорию страны – даже на востоке и юге спадет жара. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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По ее словам, ливни с грозами в четверг пройдут на востоке Украины, юго-востоке и в западных областях. В северных областях дождей завтра не ожидается.

Ближайшей ночью атмосферный фронт еще окутает дождями и грозами южную часть Украины и центр страны. Но днем ​​Одесская, Николаевская, большинство центральных областей от дождевых облаков освободятся.

Температура воздуха 22 июля в Украине будет в пределах 23-28 градусов. Жара также спадет на востоке и юге. Свежести воздуху будет добавлять сильный ветер северных направлений.

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В Киеве в четверг сухая солнечная и ветреная погода. Температура воздуха ожидается 22-24 градуса.

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"В ближайшей перспективе в Украине дождей будет мало, разве что вокруг Карпат. Сильная жара маловероятна, 23-28 градусов. В воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

19 июля в Киеве пронесся ураган – сильный ливень затопил некоторые районы города, дороги превратились в реки, машины чуть ли не плавали.

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