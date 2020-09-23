Синоптики дали прогноз на 23 сентября: чего ждать от погоды

Погода в стране продолжает радовать украинцев. Сегодня, 23 сентября, будет тепло и солнечно.
Как сообщили в Укргидрометцентре, практически во всех областях температура воздуха установится на уровне 23-25 градусов тепла. Ветер преимущественно юго-западный, местами порывы до 10 м/с.
Теплее всего будет в Николаеве, Херсоне, Запорожье, Донецке, Днепре и Ужгороде. Там столбики термометров поднимутся до 26 градусов с отметкой плюс.
Минимальные отметки в этот день ожидаются в Одессе. Там температура воздуха сохранится на уровне 21-23 градусов тепла.
На всей территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков.
Ранее мы сообщали, что синоптик Наталка Диденко рассказала, как изменится погода в течение недели. Местами будет под 30 градусов, погода будет сухой и комфортной. А вот с начала следующей недели вернутся дожди.
Также напомним, Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки. В ближайшие дни средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.
Кроме того, начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.
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