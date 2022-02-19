Синоптики дали свежий прогноз на 20 февраля – где пройдут дожди

В Украине завтра прогнозируют до 10 градусов тепла

В стране сохраниться теплая погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода. Завтра, 20 февраля, существенных осадков в стране не будет.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В воскресенье на большей части Украины существенных осадков не будет – лишь в некоторых западных, а также южных и восточных областях будут дожди.

Самой теплой погода будет днем в Крыму, Херсонской и Запорожской областях – столбик термометра покажет +8...+10 °C.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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