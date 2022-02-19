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СЬОГОДНІ Новини України

Синоптики дали новий прогноз на 20 лютого – де пройдуть дощі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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19 лютого, 14:00
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В Україні завтра прогнозують до 10 градусів тепла
У країні збережеться тепла погода
У країні збережеться тепла погода / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода. Завтра, 20 лютого, істотних опадів у країні не буде.

Про це повідомляє Апостроф із посиланням на Укргідрометцентр.

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У неділю на більшій частині України істотних опадів не буде – лише у деяких західних, а також південних та східних областях будуть дощі.

Найтеплішою погода буде вдень у Криму, Херсонській та Запорізькій областях – стовпчик термометра покаже +8...+10 °C.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якнайдалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатися у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автомобілі, тому що дерево може впасти.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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