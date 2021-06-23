Синоптики ошибались. 23 июня погода приготовила украинцам сюрприз (карта)

Еще в конце прошлой недели Украине прогнозировали затяжные ливни и грозы – и дожди будут, но небольшие и не везде

В Украине, несмотря на долгосрочные прогнозы синоптиков в начале недели, в среду, 23 июня, будет достаточно сухо, но жарко, температура в некоторых областях поднимется до 35 градусов

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве работать без кондиционера будет сложно – температурный столбик будет достигать 35 градусов в тени и никаких прохладительных осадков.

Аналогичная ситуация будет и на севере и востоке – солнечно, температура – от 33 до 35 градусов и без осадков. Небольшой дождь обещают только в Запорожской области.

В центре будет чуть "прохладней" – 31-33 градуса и тоже без дождей и гроз, а вот на юге обещают дожди и температуру 26-28 градусов, пожарче будет только в Херсонской области и Крыму – до 34 градусов.

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В западной части Украины в среду также будет жарко – от 33 до 35 градусов, но пройдут и дожди, по крайней мере, синоптики обещают осадки во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Напомним, перед выходными ливни атаковали Одессу. Машины тонули посреди дороги, а люди вброд добирались домой.

Мы также писали, что синоптики прогнозируют адскую жару в течение всей ближайшей недели – местами температура достигнет 34 градусов, но Буковину и юг продолжит заливать и дальше.