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Синоптики предупредили о резкой смене погоды

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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9 июля, 12:14
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, как сменится погода в регионах
Синоптики предупредили о дождях в Киеве
Синоптики предупредили о дождях в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 10 июля, подготовленный синоптиками, не особо порадует жителей нашей страны. Практически во всех регионах Украины ожидаются дожди с грозами, не заденет лишь Винницу, но там будет переменная облачность. Поэтому не забудьте захватить с собой зонтик и не оставляйте машины под деревьями. Кроме того, у вечеру температура воздуха значительно снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 10 июля?

В воскресенье, 10 июля, также будут идти небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный, 10 июля в восточной части страны восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 9-14 градусов, днем 18-23, в северных и центральных областях ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла, на остальной территории ночью 15-20, днем 25-30, на крайнем востоке страны до 34 со знаком плюс.

10 июля в Украине, кроме большинства западных, северных, Черкасской, Полтавской, Одесской, Николаевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве ночью будет 14-16 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 24. Ожидаются дожди с грозами.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.

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Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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