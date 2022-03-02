Сколько должна была длиться война? Украина перехватила планы одного из подразделений войск РФ (документы)

Среди полученных документов рабочая карта и боевые задания оккупантов

Украина перехватила планы оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В распоряжении украинской армии оказались документы с планами одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации. Там указано, сколько должна продолжаться война в Украине.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Среди документов – рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления и перечень личного состава.

Сколько должна была длиться война

Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 06 марта.

Подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

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Россияне знали, что шли на войну

Украинские военные призывают, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился – не верьте! Они знали, что они тщательно планировали и готовились.

"А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", – говорится в сообщении.

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Документы, перехваченные у россиян. Фото: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

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