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Скільки мала тривати війна? Україна перехопила плани одного з підрозділів військ РФ (документи)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 березня, 18:41
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Серед отриманих документів робоча карта та бойові завдання окупантів
Україна перехопила плани окупантів.
Україна перехопила плани окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У розпорядженні української армії опинилися документи із планами одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-тої окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Там вказано, скільки мала тривати війна в Україні.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління та список особового складу.

Скільки мала тривати війна

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18 січня 2022 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20 лютого по 06 березня.

Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 та надалі діяти з військовими частинами 58-мої армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

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Росіяни знали, що йшли на війну

Українські військові закликають, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались.

"А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше – для наших захисників, а друге – для Гааги", – йдеться в повідомленні.

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Документи, перехоплені у росіян. Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

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