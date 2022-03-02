Сьогодні ввечері буде другий раунд переговорів із РФ – Арестович

На переговорах делегації будуть у тому ж складі

Олексій Арестович розповів про другий раунд переговорів з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Другий раунд переговорів із Росією відбудеться увечері 2 березня. Про це Суспільному повідомив керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Також він під час брифінгу про становище на фронті заявив, що підтверджень участі військ Білорусі у війні РФ проти України поки що немає.

Реклама

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телеканалу Україна 24 заявила, що незабаром з'являтиметься багато фейків про те, що якесь місто нібито капітулювало.

"Ви можете зараз побачити інформацію про те, що якесь місто капітулювало, або якийсь мер, або хтось при владі. Можуть з'являтися підроблені документи. Ми розкрили інформацію про інформаційну спецоперацію ворога, яка зараз готується. Потрібно розуміти, що жодної капітуляції не буде", – сказала вона.

Хто увійшов до складу делегацій

Україна: заступник голови МЗС Микола Точицький, міністр оборони Олексій Резніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, народний депутат Рустем Умеров та перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

Росія: помічник президента РФ Володимир Мединський, заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Реклама

Переговори РФ та України

Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів , але росіяни відмовилися

Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському – вони таки домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Більше того, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять із території його країни.

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.

Реклама

Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень, заявивши, що другий раунд переговорів відбудеться найближчими днями.