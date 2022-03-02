Допомагаємо відбивати атаки Росії: як правильно повідомити про ворожу техніку

Для цього створений спеціальний чат-бот, далі інформація передається до СБУ

В Україні оперативно попереджають про пересування ворожої техніки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці продовжують повідомляти про пересування російських військових і цим допомагають українській армії відбивати атаку ворога.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Інформацію про пересування ворожої техніки потрібно надсилати на офіційний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. Після цього повідомлення перевіряють співробітники СБУ, а вже потім уточнену інформацію передають ЗСУ.

Результатом таких повідомлень є колони розбитої техніки ворога.

"Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові – це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot", – наголошують у Генштабі.

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Завдяки допомозі українців атаки окупантів сповільнюються, адже вони зазнають значних втрат техніки, зброї та військових.

"Та головне – всі ці знешкоджені засоби ураження вже не можуть обстрілювати мирне населення і домівки українців!" - додають у Генштабі.

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Результати обстрілу ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Як допомогти українській армії фінансово

Для того, щоб допомогти українським військовим перемогти ворога, можна виконати кілька дій, не виходячи з дому чи укриття.

У застосунку "Дія" клікнути на головному екрані Допомогти армії.

Через платіжну систему Portmone або за кошти "єПідтримки".

Як допомогти через банки:

спецрахунок Нацбанку;

monobank: у застосунку можна переказати кошти, натиснувши Інші платежі – Благодійність – Підтримка армії або фонду "‎Повернись живим";

"Приват24": з рахунку "Бонус+";

Альфа-Банк: у застосунку Sense вибираєте Перекази/Платежі – Допомога ЗСУ.

Нагадуємо, що в цих банках переказати допомогу армії можна й за кошти "єПідтримки".

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