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Допомагаємо відбивати атаки Росії: як правильно повідомити про ворожу техніку

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 березня, 16:01
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Для цього створений спеціальний чат-бот, далі інформація передається до СБУ
В Україні оперативно попереджають про пересування ворожої техніки.
В Україні оперативно попереджають про пересування ворожої техніки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці продовжують повідомляти про пересування російських військових і цим допомагають українській армії відбивати атаку ворога.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Інформацію про пересування ворожої техніки потрібно надсилати на офіційний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. Після цього повідомлення перевіряють співробітники СБУ, а вже потім уточнену інформацію передають ЗСУ.

Результатом таких повідомлень є колони розбитої техніки ворога.

"Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові – це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot", – наголошують у Генштабі.

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Завдяки допомозі українців атаки окупантів сповільнюються, адже вони зазнають значних втрат техніки, зброї та військових.

"Та головне – всі ці знешкоджені засоби ураження вже не можуть обстрілювати мирне населення і домівки українців!" - додають у Генштабі.

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Результати обстрілу ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Як допомогти українській армії фінансово

Для того, щоб допомогти українським військовим перемогти ворога, можна виконати кілька дій, не виходячи з дому чи укриття.

  • У застосунку "Дія" клікнути на головному екрані Допомогти армії.
  • Через платіжну систему Portmone або за кошти "єПідтримки".

Як допомогти через банки:

  • спецрахунок Нацбанку;
  • monobank: у застосунку можна переказати кошти, натиснувши Інші платежі – Благодійність – Підтримка армії або фонду "‎Повернись живим";
  • "Приват24": з рахунку "Бонус+";
  • Альфа-Банк: у застосунку Sense вибираєте Перекази/Платежі – Допомога ЗСУ.

Нагадуємо, що в цих банках переказати допомогу армії можна й за кошти "єПідтримки".

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