Помогаем отбивать атаки России: как правильно сообщить о вражеской технике

Украинцы продолжают сообщать о передвижение российских военных и этим помогают украинской армии отражать атаку врага.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Информацию о передвижении вражеской техники следует отправлять на официальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. После этого сообщение проверяют сотрудники СБУ, а затем уточненную информацию передают ВСУ.
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Результатом таких сообщений есть колонны разбитой техники врага.
"Вот эта разбитая вражеская техника и российские военные – это реальные результаты ваших сообщений на официальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot", – отмечают в Генштабе.
Благодаря помощи украинцев, атаки оккупантов замедляются, ведь они терпят значительные потери техники, оружия и военных.
"Но главное – все эти обезвреженные средства поражения уже не могут обстреливать мирное население и дома украинцев!", – добавляют в Генштабе.
Результаты обстрела врага. Фото: Генштаб ВСУ
Как помочь украинской армии финансово
Для того чтобы помочь украинским военным победить врага, можно выполнить несколько действий не выходя из дома или укрытия.
- В приложении "Дії" кликнуть на главном экране Помочь армии.
- Через платежную систему Portmone или за средства "поддержки".
Как помочь через банки :
- спецсчет Нацбанка;
- monobank: в приложении можно перевести средства, нажав Другие платежи — Благотворительность — Поддержка армии или фонда "Вернись живым";
- "Приват24": со счета "Бонус+";
- Альфа-Банк: в приложении Sense выбираете Переводы/Платежи — Помощь ВСУ.
Напоминаем, что в этих банках перевести помощь армии можно и за средства "поддержки".
Раньше мы писали:
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