Помогаем отбивать атаки России: как правильно сообщить о вражеской технике

Для этого создан специальный чат-бот, далее информация передается в СБУ

В Украине оперативно предупреждают о передвижении вражеской техники. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы продолжают сообщать о передвижение российских военных и этим помогают украинской армии отражать атаку врага.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

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Информацию о передвижении вражеской техники следует отправлять на официальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. После этого сообщение проверяют сотрудники СБУ, а затем уточненную информацию передают ВСУ.

Результатом таких сообщений есть колонны разбитой техники врага.

"Вот эта разбитая вражеская техника и российские военные – это реальные результаты ваших сообщений на официальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot", – отмечают в Генштабе.

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Благодаря помощи украинцев, атаки оккупантов замедляются, ведь они терпят значительные потери техники, оружия и военных.

"Но главное – все эти обезвреженные средства поражения уже не могут обстреливать мирное население и дома украинцев!", – добавляют в Генштабе.

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Результаты обстрела врага. Фото: Генштаб ВСУ

Как помочь украинской армии финансово

Для того чтобы помочь украинским военным победить врага, можно выполнить несколько действий не выходя из дома или укрытия.

В приложении "Дії" кликнуть на главном экране Помочь армии.

Через платежную систему Portmone или за средства "поддержки".

Как помочь через банки :

спецсчет Нацбанка;

monobank: в приложении можно перевести средства, нажав Другие платежи — Благотворительность — Поддержка армии или фонда "Вернись живым";

"Приват24": со счета "Бонус+";

Альфа-Банк: в приложении Sense выбираете Переводы/Платежи — Помощь ВСУ.

Напоминаем, что в этих банках перевести помощь армии можно и за средства "поддержки".

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