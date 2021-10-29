"Скоро станет бессмертным": Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, когда Савик Шустер станет бессмертным. Таким образом она решила поддержать журналиста, который заболел коронавирусом.
Об этом политик сказала в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Тимошенко констатировала, что сегодняшний эфир – "некомфортный", так как ведущий не смог прийти в телестудию. Он же в ответ сказал, что политикам без него плохо, ведь "он излучает тепло".
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Рецепт бессмертия
Далее Юлия Владимировна спросила у журналиста, сколько прививок он сделал.
"В общей сложности четыре", – рассказал Шустер.
В ответ Тимошенко пожелала журналисту здоровья и скорейшего выздоровления.
"Хотелось бы, чтобы вы не болели после этого. Говорят, что пятая прививка дает бессмертие. Так что держитесь", – пошутила политик.
Савик Шустер заразился коронавирусом
Он не смог прилететь в Украину на сегодняшний эфир и находится в Италии. Но он все равно ведет передачу по видеосвязи.
У Шустера обнаружили коронавирус перед посадкой в самолет. Он сдал тест и тот оказался положительным. Журналисту пришлось самоизолироваться.
При этом Шустер утверждает, что переносит болезнь в легкой форме в свои 69 лет. Причиной этому, вероятно, является вакцинация.
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