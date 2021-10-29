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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Скоро станет бессмертным": Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 23:30
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Юлия Тимошенко рассказала секрет, который сделает бессмертным известного журналиста
Юлия Тимошенко прогнозирует бессмертие для Савика Шустера.
Юлия Тимошенко прогнозирует бессмертие для Савика Шустера. / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, когда Савик Шустер станет бессмертным. Таким образом она решила поддержать журналиста, который заболел коронавирусом.

Об этом политик сказала в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Тимошенко констатировала, что сегодняшний эфир – "некомфортный", так как ведущий не смог прийти в телестудию. Он же в ответ сказал, что политикам без него плохо, ведь "он излучает тепло".

Рецепт бессмертия

Далее Юлия Владимировна спросила у журналиста, сколько прививок он сделал.

"В общей сложности четыре", – рассказал Шустер.

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В ответ Тимошенко пожелала журналисту здоровья и скорейшего выздоровления.

"Хотелось бы, чтобы вы не болели после этого. Говорят, что пятая прививка дает бессмертие. Так что держитесь", – пошутила политик.

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Савик Шустер заразился коронавирусом

Он не смог прилететь в Украину на сегодняшний эфир и находится в Италии. Но он все равно ведет передачу по видеосвязи.

У Шустера обнаружили коронавирус перед посадкой в самолет. Он сдал тест и тот оказался положительным. Журналисту пришлось самоизолироваться.

При этом Шустер утверждает, что переносит болезнь в легкой форме в свои 69 лет. Причиной этому, вероятно, является вакцинация.

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