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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Хроники коронавируса. Украина все ближе к локдауну, а в больницах нет мест

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 октября, 10:10
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Ситуация с каждым днем ухудшается – госпитализации и рост заболеваемости увеличиваются
Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине уже 30 октября красная зона расшириться. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в стране с каждым днем ухудшается – госпитализации и рост заболеваемости увеличиваются.

Подробнее о том, что в Украине происходит с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

Карантинные зоны в Украине

Кто входит в красную зону?

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Ровенская область
  • Николаевская область

Какие области в оранжевой зоне?

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область
  • Полтавская область
  • Винницкая область

Желтая зона карантина

  • Кировоградская область
  • Закарпатская область

Украина на пороге локдауна
Украина на пороге локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

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Киев усилил карантин

Киев с 1 ноября перейдет в красную зону карантина. Такое решение 28 октября приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п", – говорится в сообщении.

Однако эти ограничения не будут применяться, если 100% работников и посетителей заведения или мероприятия будут вакцинированы.

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Детально о новых ограничениях в столице

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация в больницах Украины?

В Одессе из-за нехватки кислорода больных коронавирусом перевозят из одной больницы в другую.

В Киеве ходят слухи, чтостоличные морги уже не справляются с количеством умерших. За 25 октября скончались 37 жителей столицы.

В Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в живую очередь.

В реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4 занято почти 90% мест СOVID-больными.

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