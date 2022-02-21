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"Слуга народа" готовится исключить двух депутатов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 февраля, 12:23
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Сегодняшнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции
Сегодня "слуги" решат судьбу двух нардепов, которые вляпались в скандалы
Сегодня "слуги" решат судьбу двух нардепов, которые вляпались в скандалы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в 19.00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели. Об этом в Telegram-канале написала спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

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Также она отметила, что сегодняшнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции.

"Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасного характера", – написала она.

В чем обвиняют Трухина

1 февраля СМИ опубликовали видео, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Из видео понятно, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.

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Трухина исключили из партии "Слуга народа". Решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение.

Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии был нардеп.

В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.

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Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего, не найдут. Также он отметил, что, очевидно, видео уже давно уничтожено.

Мужчиной в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель. Об этом "Сегодня" рассказал источник.

Скандал с Кузьминых

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