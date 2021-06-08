"Слуги народа" передадут ВСУ крупнейшую партию беспилотников (фото)

Нардеп Юрий Мысягин рассказал, что у военных появится один из лучших дронов, который только можно найти

Народные депутаты от "Слуги народа" передадут крупнейшую партию беспилотников украинским военным, которые воюют на Донбассе. Бойцы получат 21 дрон в рамках волонтерской помощи. Об этом заявили в партии.

Реклама

Военным передадут 5 беспилотников Mavic 2 zoom, которые являются одними из наиболее работающих в зоне ООС, а также 16 дронов Autel EVO 2, которые тоже хорошо себя зарекомендовали на фронте. Уже сегодня-завтра они отправятся на Донбасс.

Беспилотники для ВСУ. Фото: facebook.com/yury.mysyagin

"Это очень удачная модель (Autel EVO 2), одна из лучших на современном рынке. Для наших военных – это "глаза в небе", от которых практически невозможно что-то скрыть", – сказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Мисягин.

Дрон Mavic 2 zoom. Фото: facebook.com/yury.mysyagin

Он отметил, что это вторая поставка дронов на Донбасс за последние пару месяцев. Первая была в мае в количестве 9 беспилотников. По его словам, "слуги народа" связываются с бригадами ВСУ и закрывают их потребности.

Дрон Autel EVO 2. Фото: facebook.com/yury.mysyagin

"Это только первые шаги. Мы и в дальнейшем продолжим собирать средства и помогать армии, которая защищает нас от агрессора РФ. Эти дроны для первой линии обороны, для тех, кому сейчас сложное, кто первым принимает удар на себя, кто защищает Украину", – сказал нардеп.

В тренде Коронавирус в Украине. За сутки выявили более тысячи новых случаев

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ. Он упал на позиции ВСУ, и там обнаружили кое-что интересное.

Также мы писали, что в Украине представили новый ударный беспилотник "Сокол". Управление БПЛА осуществляется с мобильного пункта, унифицированного с пунктом управления комплекса крылатых ракет "Нептун".