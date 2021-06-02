"Слуги народа" подали в Раду законопроект о медканнабисе: что он даст украинцам

«Слуги народа» подали в Раду законопроект о медканнабисе / Фото: Getty Images

Нардепы из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

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Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Основные изменения в законодательстве предусматривают:

дерегуляцию оборота промышленной конопли;

оборот лекарственных конопли по лицензиям с госконтролем;

разрешение на научные исследования каннабиса;

приобретение лекарств на основе каннабиса исключительно по рецепту врача;

отслеживание производства путем ведения публичного электронного реестра и маркировки продукции;

лицензированием деятельности по обороту лекарственных конопли займется Гослекслужба, которая подчиняется Минздраву;

каннабидиол больше не будет входить в список наркотических средств, психотропных веществ.

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Глава комитета вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, соавтор законопроекта Михаил Радуцкий отметил, что речь идет исключительно о легализации медицинского каннабиса. То есть о лекарствах, а не наркотиках.

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А соавтор законопроекту, нардеп Александр Санченко подчеркнул, что отпуск лекарственных средств, изготовленных на основе лекарственной конопли, будет осуществляться только по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту. То есть их невозможно будет приобрести по собственному желанию.

Еще один соавтор законопроекта Марьян Заблоцкий отметил: сейчас в Украине более полусотни медицинских средств, которые являются наркотическими, но необходимы для тяжелобольных пациентов и могут использоваться по рецепту врача. Так же многие нуждаются в лекарствах с вытяжкой каннабиса, однако пока такие медикаменты находятся под запретом. Законопроект решает эту проблему.

Напомним, в декабре-2020 в Раде уже регистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса.

В Офисе президента также заявляли, что вопрос легализации медицинского каннабиса должны решать сами украинцы, а не политики. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах.

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