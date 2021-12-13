Смерть отца украинского экс-депутата в Египте и видео момента жуткого ДТП в Луцке — главные новости ночи

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В Египте во время отдыха умер отец экс-депутата Верховной Рады
В Египте после купания в море умер 66-летний украинец. Мужчина оказался отцом экс-депутатки Верховной Рады Татьяны Чорновол Николай. Дочь мужчины отметила, что ее семья по сей день не знает, что именно произошло с ним.
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Жуткое ДТП в Луцке: появилось видео, как подросток на скорости въехал в толпу людей
В Сети появилось видео момента жуткого ДТП в Луцке, которое произошло накануне. Во время инцидента пострадали люди. Виновник аварии — 16-летний подросток, который взял автомобиль в отца.
В Египте археологи обнаружили мумий с золотыми языками
В Египте археологи нашли две гробницы, принадлежащие к периоду 26 династии египетских фараонов (XVII век до н. э.). Миссия работала в археологической зоне Банаса почти 30 лет. В гробницах обнаружили двух мумий, у которых были золотые языки.
Кому-то понравилась, а для кого-то — ужасная: в Ровно засветили главную елку города
В Ровно на Майдане Независимости зажгли главную елку города. На этот раз это сделали раньше — 12 декабря, чем предыдущие годы — 19 декабря. В этом году в центре города поставили искусственное дерево.