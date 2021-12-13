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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Смерть отца украинского экс-депутата в Египте и видео момента жуткого ДТП в Луцке — главные новости ночи

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
13 декабря, 06:00
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Во время отдыха в Египте умер отец бывшего депутата Верховной Рады, а момент страшной аварии в Луцке попал на видео
Отец Татьяны Чорновол умер во время отдыха в Египте, а ДТП в Луцке, которое спровоцировал несовершеннолетний, зафиксировали на видео/Коллаж: "Сегодня"
Отец Татьяны Чорновол умер во время отдыха в Египте, а ДТП в Луцке, которое спровоцировал несовершеннолетний, зафиксировали на видео/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Египте во время отдыха умер отец экс-депутата Верховной Рады

В Египте после купания в море умер 66-летний украинец. Мужчина оказался отцом экс-депутатки Верховной Рады Татьяны Чорновол Николай. Дочь мужчины отметила, что ее семья по сей день не знает, что именно произошло с ним.

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Семья умершего по сей день не знает, что именно произошло в тот трагический день/Коллаж: "Сегодня"
Семья умершего по сей день не знает, что именно произошло в тот трагический день/Коллаж: "Сегодня"

Жуткое ДТП в Луцке: появилось видео, как подросток на скорости въехал в толпу людей

В Сети появилось видео момента жуткого ДТП в Луцке, которое произошло накануне. Во время инцидента пострадали люди. Виновник аварии — 16-летний подросток, который взял автомобиль в отца.

За рулем автомобиля находился 16-летний подросток/Фото: Волынь Post, коллаж: "Сегодня"
За рулем автомобиля находился 16-летний подросток/Фото: Волынь Post, коллаж: "Сегодня"

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В Египте археологи обнаружили мумий с золотыми языками

В Египте археологи нашли две гробницы, принадлежащие к периоду 26 династии египетских фараонов (XVII век до н. э.). Миссия работала в археологической зоне Банаса почти 30 лет. В гробницах обнаружили двух мумий, у которых были золотые языки.

Мумии относятся к периоду 26 династии египетских фараонов/Фото: egyptindependent.com, коллаж: "Сегодня"
Мумии относятся к периоду 26 династии египетских фараонов/Фото: egyptindependent.com, коллаж: "Сегодня"

Кому-то понравилась, а для кого-то — ужасная: в Ровно засветили главную елку города

В Ровно на Майдане Независимости зажгли главную елку города. На этот раз это сделали раньше — 12 декабря, чем предыдущие годы — 19 декабря. В этом году в центре города поставили искусственное дерево.

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В этом году елку зажгли не 19 декабря, как всегда, а 12/Коллаж: "Сегодня"
В этом году елку зажгли не 19 декабря, как всегда, а 12/Коллаж: "Сегодня"

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