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СЬОГОДНІ Новини України

Смерть батька українського ексдепутата в Єгипті та відео моменту жахливої ДТП у Луцьку — головні новини ночі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 06:00
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Під час відпочинку в Єгипті помер батько колишнього депутата Верховної Ради, а момент страшної аварії у Луцьку потрапив на відео
Батько Тетяни Чорновол Помер під час відпочинку в Єгипті, а ДТП у Луцьку, яке спровокував неповнолітній, зафіксували на відео/Колаж: "Сьогодні"
Батько Тетяни Чорновол Помер під час відпочинку в Єгипті, а ДТП у Луцьку, яке спровокував неповнолітній, зафіксували на відео/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Єгипті під час відпочинку помер батько ексдепутатки Верховної Ради

У Єгипті після купання у морі помер 66-річний українець. Чоловік виявився батьком ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол Микола. Донька чоловіка зазначила, що її сім'я досі не знає, що саме сталося із ним.

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Сім'я померлого досі не знає, що саме сталося того трагічного дня/Колаж: "Сьогодні"
Сім'я померлого досі не знає, що саме сталося того трагічного дня/Колаж: "Сьогодні"

Жахлива ДТП у Луцьку: з'явилося відео, як підліток на швидкості в'їхав у натовп людей

У Мережі з'явилося відео моменту жахливого ДТП у Луцьку, що сталося напередодні. Під час інциденту постраждали люди. Винуватець аварії — 16-річний підліток, який взяв автомобіль у батька.

За кермом автомобіля був 16-річний підліток/Фото: Волинь Post, колаж: "Сьогодні"
За кермом автомобіля був 16-річний підліток/Фото: Волинь Post, колаж: "Сьогодні"

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У Єгипті археологи виявили мумій із золотими язиками

В Єгипті археологи знайшли дві гробниці, що належать до періоду 26 династії єгипетських фараонів (XVII століття до н.е.). Місія працювала в археологічній зоні Банаса майже 30 років. У гробницях виявили двох мумій, які мали золоті язики.

Мумії відносяться до періоду 26 династії єгипетських фараонів/Фото: egyptindependent.com, колаж: "Сьогодні"
Мумії відносяться до періоду 26 династії єгипетських фараонів/Фото: egyptindependent.com, колаж: "Сьогодні"

Комусь сподобалася, а для когось — жахлива: у Рівному засвітили головну ялинку міста

У Рівному на Майдані Незалежності засвітили головну ялинку міста. Цього разу це зробили раніше – 12 грудня, ніж попередні роки – 19 грудня. Цьогоріч у центрі міста поставили штучне дерево.

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Цього року ялинку запалили не 19 грудня, як завжди, а 12/Колаж: "Сьогодні"
Цього року ялинку запалили не 19 грудня, як завжди, а 12/Колаж: "Сьогодні"

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