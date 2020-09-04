Смягчать карантин не готовы Киев и 18 областей: в Минздраве сообщили подробности

В Украине по состоянию на 4 сентября ослабить карантин оказались не готовы Киев и 18 областей страны.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
В частности, на территории 10 регионов больницы для пациентов с коронавирусом заполнены на 50% и более, это: Киев, Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Еще один критерий, пороговый уровень заболеваемости, превышен в 18 регионах страны.
В целом не готовыми к ослаблению ограничений оказались:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Как известно, для ослабления карантина регион должен соответствовать всем трем критериям Минздрава:
- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости (40 человек);
- загруженность коек в больницах должна составлять менее 50 процентов в течение пяти дней подряд;
- количество проводимых ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что украинским медикам удалось найти "идеальный баланс" между ограничениями и жизнью страны.
Также сообщалось, что глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.
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