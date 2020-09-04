Смягчать карантин не готовы Киев и 18 областей: в Минздраве сообщили подробности

Показатель заболеваемости стал главным критерием неготовности к ослаблению карантина

В Украине по состоянию на 4 сентября ослабить карантин оказались не готовы Киев и 18 областей страны.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

В частности, на территории 10 регионов больницы для пациентов с коронавирусом заполнены на 50% и более, это: Киев, Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Еще один критерий, пороговый уровень заболеваемости, превышен в 18 регионах страны.

В целом не готовыми к ослаблению ограничений оказались:

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- Киев;

- Винницкая область;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

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- Ивано-Франковская область;

- Киевская область;

- Львовская область;

- Николаевская область;

- Одесская область;

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- Ровенская область;

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- Сумская область;

- Тернопольская область;

- Харьковская область;

- Херсонская область;

- Хмельницкая область;

- Черкасская область;

- Черновицкая область;

- Черниговская область.

Как известно, для ослабления карантина регион должен соответствовать всем трем критериям Минздрава:

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости (40 человек);

- загруженность коек в больницах должна составлять менее 50 процентов в течение пяти дней подряд;

- количество проводимых ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что украинским медикам удалось найти "идеальный баланс" между ограничениями и жизнью страны.

Также сообщалось, что глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

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